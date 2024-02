Dies teilte Syrskyj am Samstag in den frühen Morgenstunden in einer Erklärung mit. «Ich habe beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und sie an andere Kampflinien zu verlegen, um eine Einkesselung zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen», so der Oberbefehlshaber in einer Erklärung der Streitkräfte. «Wir ergreifen Massnahmen, um die Situation zu stabilisieren und unsere Positionen zu halten», so Syrskyj weiter. Weder das russische Verteidigungsministerium noch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder der ukrainische Verteidigungsminister haben sich bisher zu dem Rückzug geäussert.