Die Kollegen von Ashok Krishnan bei Bank of America hatten anfangs sein Vorhaben, den Handel zu automatisieren, einfach ignoriert. Er erinnert sich, dass einige ihn kaum beachteten, wenn sie ihn auf dem Flur trafen. Doch schon nach kurzer Zeit liess ihre Abneigung nach und sie baten ihn um Hilfe.

Als Leiter des elektronischen Handels im Bereich Global Markets der Bank gehört Krishnan zu einer Gruppe von Wall Street-Aktienveteranen - darunter auch Phil Allison von Morgan Stanley und Mark Goodman von UBS - , die in den letzten Jahren befördert und mit einem heiklen Auftrag betraut wurden: Bauen Sie Maschinen für den Handel in anderen Märkten wie beispielsweise Anleihen und Währungen auf. Sie sind davon überzeugt, dass es möglich ist, nachdem Computer den Aktienbereich übernommen haben.

In einem Interview in der Zentrale von Bank of America in New York, sprach der 48-jährige Krishnan über Technologien, wie algorithmischer und mobiler Handel, die Maschinen eine grössere Rolle im Market Making einräumen.

Die Menschen zu überzeugen ist eine andere Sache

Die seit langem erwartete Automatisierung des Anleihe- und Devisenhandels ist nur langsam vorangekommen. Händler waren skeptisch, was zufällig auch ihr Geschäft und Arbeitsplätze schützte. Sie argumentierten, dass Kunden komplexe Transaktionen besprechen wollen und dass die Automatisierung die Beziehungen schwächt. Sogar die Verlagerung einfacher Wetten auf elektronische Plattformen würde die Interaktion mit Kunden reduzieren, es würden Möglichkeiten verpasst, andere Transaktionen zu arrangieren, und das Geschäft „kannibalisiert“. Investoren fordern jedoch fortschrittlichere Plattformen, um die Kosten zu senken sowie neue Instrumente, die einen besseren Einblick in die Märkte ermöglichen.

Wenn Sie das nicht umsetzen, wird ihr Gewinn schrumpfen, "weil der Kunde einfach anderswo Geschäfte abwickelt", sagte Krishnan.

Es steht viel auf dem Spiel für die Wall-Street-Banken in dem 22-Billionen-Dollar-schweren Markt für US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie dem Devisenmarkt, an dem täglich 5,1 Billionen US-Dollar umgehen. Das Geschäft mit festverzinslichen Produkten ist nach wie vor einer der grössten Ertragsbringer der Branche. Jetzt müssen Unternehmen sich von ihrem alten Modell trennen und elektronische Plattformen aufbauen, oder sie riskieren, in Zukunft das Nachsehen zu haben.

Aktien migrierten als erste auf die Computer-Ebene, da sie standardisiert sind und häufig gehandelt werden, wodurch es relativ einfach ist, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Gleiches gilt für Teile des Anleihe- und Devisenhandels, wie zum Beispiel Treasury-Futures und Kassa-Devisentransaktionen. Dadurch haben Aktienveteranen die technische Erfahrung, um komplexere Produkte anzupacken - und das Vertrauen, das erforderlich ist, um jahrelangen Widerstand zu überwinden.

"Es begann damit, dass die Aktienleute sagten: ’Wir wollen dafür sorgen, dass diese Märkte so aussehen, wie unsere Märkte’", sagte Kevin McPartland , Leiter Research für Marktstruktur und Technologie beim Berater Greenwich Associates. „Auf der Anleiheseite hiess es: ’Nein, nein, nein. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich kenne meine Kunden. Es gibt keine Möglichkeit, eine Maschine dazu zu bringen, mein Wissen zu replizieren. ’”

Krishnan absolvierte eine Ausbildung als Elektronik- und Telekommunikationsingenieur, bevor er Banker wurde. Er leitete vor zwei Jahren den elektronischen Aktienhandel von Bank of America, als seine Chefs seine Verantwortlichkeiten auf Anleihen, Währungen und Rohstoffe ausweiteten. Seine Kollegen bei Konkurrenten leiten ähnliche Initiativen. Auch die Kunden bewegen sich in dieselbe Richtung.

Beispielsweise Andy Maack von Vanguard, die mehr als fünf Billionen Dollar betreut. Früher war er Aktienportfoliomanager, wurde im Jahr 2013 befördert, um bei dem Vermögensverwalter ein zentralisiertes Devisenhandelsteam aufzubauen. Maacks Erwartungen basieren auf seiner Arbeit mit Aktien: Er sagt, die Banken sollten fortschrittliche Algorithmen anbieten, die Orders schnell, kostengünstig und mit umfangreichen Handelsberichten und Analysetools ausführen.

Bereits mehr als 90 Prozent der Kassa-Devisengeschäfte von Vanguard werden elektronisch abgewickelt. Davon nutzt mehr als die Hälfte komplizierte Algorithmen, die optimale Zeitpunkte, Ordergrössen und Handelsplätze berechnen.

Goldmans Warnung

"Ich habe in den letzten fünf Jahren eine ziemlich bedeutsame Verhaltensänderung festgestellt", sagte Maack und verwies darauf, dass selbst altgediente Händler der Wall Street mittlerweile computergestützte Prozesse akzeptieren. "Wenn jemand aus dem Aktien-Bereich involviert war, hat der Devisenbereich schneller den Übergang zu elektronischem Handel geschafft."

Elektronische Plattformen können Händler auf zwei Arten verdrängen: Es werden weniger Menschen für die Transaktionen benötigt. Und sie verlangen von den verbleibenden neue Fähigkeiten.

Die Besorgnis bezüglich der Arbeitsplatzsicherheit scheint berechtigt: Laut Coalition Development Ltd. haben die 12 grössten Banken der Welt ihre Mitarbeiter im Bereich Front Office seit 2013 um 11 Prozent reduziert.

Banken haben jedoch keine andere Wahl, als sich anzupassen. Buy-Side-Investoren begrüssen die neuen Technologien und drängen ihre Market Maker dazu, die Kosten zu senken und mehr Transparenz zu bieten, sagte Allison Stanley. Er leitet den automatisierten Handel mit festverzinslichen Wertpapieren von London aus und arbeitete zuvor im Aktienbereich von KCG und UBS.

"Ich bin ein Risiko eingegangen"

Es sei für die Abteilung sinnvoll, einen Aktienspezialisten zu gewinnen, sagte Allison, der an der University of Cambridge Mathematik studierte. "Ich bringe wahrscheinlich eine andere Perspektive mit", sagte er. Er habe bereits grosse Teams geführt, darunter High Touch Sales Trader bis hin zu C++ Entwicklern mit profunder Expertise.

Bei UBS hat Goodman gesehen, wie sich der Aktienmarkt von der Geschwindigkeit eines Faxgeräts auf eine Millionstel Sekunde veränderte. Anstatt zu telefonieren, erstellen Händler jetzt Algorithmen, um Orders aufzuteilen, zeitlich zu terminieren und weiterzuleiten. Er arbeitet an einem ähnlichen Vorstoss für die Bereiche Devisen, Zinsen und Unternehmensanleihen. Für Goodman, der in seiner Freizeit Kung-Fu praktiziert, war Technologie eine gute Karrierestrategie.

"Ich bin ein Risiko eingegangen", sagte Goodman. „Sie bekommen die Möglichkeit, etwas Neues zu tun. Und wenn dies schliesslich das alte ersetzt, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Karriere wirklich auszubauen, anstatt einem ausgetretenen Weg zu folgen. “

In den liquidesten Aktienmärkten werden nach Schätzungen von Greenwich Associates mehr als 90 Prozent der Handelsgeschäfte elektronisch ausgeführt. Im Vergleich: Es sind 79 Prozent bei weltweiten Devisen, 44 Prozent bei US-Staatsanleihen und 26 Prozent bei US-Unternehmensanleihen, wobei die beiden letzteren Märkte den grössten Spielraum für Wachstum haben, sagt McPartland von Greenwich.

"Die Leute sagen:" Dieser Markt kann nicht elektronisiert werden, er ist anders ", sagte er. "Das stimmt nicht mehr."

(Bloomberg)