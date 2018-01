Die Benchmark-Rendite in den USA lag am Freitag zuletzt bei 2,59 Prozent. Bereits Mitte Woche versteilerte sich die Renditekurve der Treasuries so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr, als eine herannahende Flutwelle an Bond-Emissionen aus den USA, Großbritannien, Japan und Deutschland zusammentraf mit einem überraschenden Einschnitt bei den Käufen langlaufender japanischer Staatsanleihen durch die Bank of Japan (BoJ).

Obwohl Zentralbankbeobachter den Schritt der BoJ nicht als eine bevorstehende Abkehr von einer ultra-akkommodierenden Politik interpretieren, ist er doch ein weiteres Zeichen dafür, dass die Zentralbanken von den globalen Anleihemärkten Abstand nehmen - gerade als das US-Finanzministerium im Begriff steht, die meisten Schuldpapiere seit acht Jahren an den Markt zu bringen. Dazu die steigenden Markterwartungen rund um die Inflation, und Händler beginnen zu wetten, dass Treasuries am Rande eines großen Ausbruchs aus ihrer engsten Spanne in einem halben Jahrhundert stehen.

"Wir sehen, dass viele Käufer aus Übersee, die jedes Mal kommen würden, wenn wir uns diesen Renditeniveaus nähern, nicht mehr kommen", sagt Michael Franzese, Leiter Fixed Income Trading bei MCAP LLC, einem Broker-Dealer in New York. "Das macht mir ein bisschen Angst. Ein Auge ist ständig auf den Ausstiegsknopf gerichtet."

Jeffrey Gundlach, Milliardär und Chief Investment Officer von DoubleLine Capital , sagte Mitte Woche, die Märkte hätten die schrumpfenden Zentralbankbilanzen nicht eingepreist. Der Anleihemanager sagte zudem, die 10-jährige Rendite könnte noch höher steigen, wenn sie das Vorjahreshoch von 2,63 Prozent schlagen würde, und dass 3,25 Prozent irgendwann im Jahr 2018 "plausibel" seien.

Sicht von Gross

"Bond-Bärenmarkt bestätigt", erklärte Gross am Dienstag in einem Twitter-Posting. Er wies darauf hin, dass 25-jährige Trendlinien bei fünf- und zehnjährigen Treasuries gebrochen worden seien. Der Milliardär und Fondsmanager bei Janus hatte im vergangenen Jahr gesagt, dass zehnjährige Renditen, die dauerhaft über 2,4 Prozent liegen, einen Bärenmarkt signalisieren würden. In einem Interview hatte er hinzugefügt, dass Investoren selbst in einem solchen Umfeld wahrscheinlich nicht viel Geld verlieren werden.

Natürlich waren einige Vermögensverwalter voreilig, als sie über die Jahre das Ende des drei Jahrzehnte währenden Bullenmarkts bei Treasuries ausriefen. Und andere haben ein höheres Renditeziel. Scott Minerd, der als Chief Investment Officer von Guggenheim für 250 Milliarden Dollar verantwortlich ist, sagte am Dienstag in einer E-Mail, der langfristige Trend für Anleihen bleibe so lange bestehen, bis die zehnjährige Rendite drei Prozent übersteigt. Selbst in diesem Szenario könnten die Renditen ein letztes Mal fallen, sagte er.

Abgesehen vom Begriff Bärenmarkt ist das drängendere Problem für Händler die insgesamt mehr als 60 Milliarden Dollar an Staatsanleiheemissionen der USA, Großbritanniens, Japans und Deutschlands, die in dieser Woche an den Markt kommen. Sie könnten den Appetit der Anleger für Anleihen auf dem derzeitigen Renditeniveau testen.

Auktionen in den USA

Die USA trafen auf überdurchschnittlich hohe Nachfrage der Käuferseite bei der Auktion dreijähriger Staatspapiere im Volumen von 24 Milliarden Dollar am Dienstag - obwohl einige Strategen einen höheren Appetit vorhergesagt hatten, da die Laufzeit die höchste Rendite seit einem Jahrzehnt bietet.

Die Emission von US-Staatsanleihen wird aufgrund des Haushaltsdefizits und der kürzlich verabschiedeten Steuergesetzgebung dieses Jahr voraussichtlich steigen. Zugleich könnte die Unterstützung für niedrigere Renditen schwinden, da die Federal Reserve ihre Bilanz reduziert und andere Zentralbanken über Exit-Strategien nachdenken.

Die Entscheidung der japanische Zentralbank, ihre regelmäßigen Käufe längerfristiger Staatspapiere zu verringern, löste bei den Händlern Nervosität aus und trug dazu bei, dass die US-Renditen stiegen. Während die Anleger zu Recht eine längerfristige Normalisierung bei der BoJ erwarten, habe der jüngste Schritt der Zentralbank keine neue geldpolitische Bedeutung, sagte Junko Nishioka, Chefökonom bei der Sumitomo Mitsui Banking in Tokio und ehemaliger BoJ-Mitarbeiter.

Bei Jahresende auf 2,92 Prozent

Die Renditen steigen, da die Anleger ihre Wetten auf eine schnellere Inflation erhöhen. Die Zehn-Jahres-Breakeven-Rate, ein Messwert für die jährliche Inflationsrate, die der Markt für das nächste Jahrzehnt erwartet, kletterte am Dienstag auf bis zu 2,05 Prozent - der höchste Wert in zehn Monaten. Der Anstieg zeigt, dass sich die Händler auf die am Freitag anstehenden Verbraucherpreis-Daten vorbereiten, die einige als die letzte Hürde für höhere Treasury-Renditen sehen.

Aber selbst wenn die Renditen weiter steigen, besteht Konsens, dass die zehnjährigen Renditen unter der Drei-Prozent-Marke von Minerd für einen Bärenmarkt bleiben. Die mittlere Prognose in einer Bloomberg-Umfrage ergibt, dass die Rendite zum Jahresende bei 2,92 Prozent liegen wird.

(Bloomberg)