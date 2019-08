"Die Rendite auf zweijährige Gilts könnte in den kommenden Monaten 'locker' verschwinden, da die Bank of England die Fremdkapitalkosten mehr als einmal senken muss, um eine an der Rezession entlangschrammende Wirtschaft zu stützen", so Columbia Threadneedle Investments, die ein Vermögen von etwa 468 Milliarden Dollar verwaltet.

Die Gesellschaft, die seit dem ersten Quartal optimistisch bezüglich Gilts ist, hat sich als "eifriger Käufer" gezeigt, da sie überzeugt ist, dass die britische Notenbank mit der zunehmend taubenhaften Tendenz bei der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank Schritt halten muss.

Die Renditen der britischen kurzfristigen Anleihen haben sich in diesem Jahr fast halbiert angesichts der Besorgnis, dass die fast 3 Billionen Dollar schwere Wirtschaft des Landes schrumpfen könnte, wenn das Vereinigte Königreich am 31. Oktober ohne Trennungsvereinbarung aus der Europäischen Union austritt. Die Leitzinsen in weiten Teilen des Euroraums, von Deutschland über Frankreich bis Belgien, liegen bereits unter Null, da die Anleger sich auf eine weitere Zinssenkung der EZB zur Ankurbelung des Wachstums einstellen.

"Das britische vordere Ende sieht ziemlich attraktiv aus", sagt Edward Al-Hussainy, leitender Währungs- und Zinsstratege bei Columbia Threadneedle. "Die zweijährigen Renditen können locker auf null sinken, vielleicht in den nächsten sechs Monaten. Das Argument wird etwas stärker, da die EZB wahrscheinlich bis in das nächste Jahr hinein lockern wird."

Die Rendite für zweijährige Gilts lag diese Woche bei 0,4%, nachdem sie sich Ende letzten Jahres noch auf 0,75% belief. Der Renditerückgang ging einher mit einer Abwertung von mehr als 5% beim Pfund, der Währung mit der zweitschlechtesten Performance unter den G10-Wechselkursen.

