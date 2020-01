Schub kam dabei besonders von der Nachfrage ausländischer Investoren, die auf der Suche nach Rendite auf den US-Bondmarkt strömten. Die Rally dürfte weitergehen, wenn auch nicht im jüngsten Tempo.

“Es gibt einfach nicht genug qualitativ hochwertige einkommensgenerierende Vermögenswerte, um die Nachfrage zu befriedigen”, sagt Mark Kiesel, Investmentchef Global Credit bei Pimco, in einem Bloomberg-Interview. „Aus diesem Grund liefen Unternehmensanleihen 2019 so gut. Es war nicht nur die Tatsache, dass die Fed und andere Zentralbanken die Zinsen senkten. Tatsache ist schlicht und ergreifend, dass es so viel Nachfrage gibt. “

Der globale Pool von Wertpapieren mit Negativrendite ist inzwischen $11 Billionen schwer. Ausländische Investoren steckten angesichts dessen in diesem Jahr per Saldo $114 Milliarden in US-Unternehmensanleihen, wie Geldstrom-Daten der Federal Reserve für die ersten neun Monate zeigen.

Die Zentralbanken der Welt haben in den letzten zwölf Monaten die stärkste geldpolitische Lockerung seit der Finanzkrise unternommen. Laut Daten der Canadian Imperial Bank of Commerce gab es international insgesamt rund 90 Zinssenkungen. Drei davon entfielen auf die Fed. Mit 1,5% bis 1,75% ist der US-Leitzins aber immer noch höher als in den meisten anderen Industrieländern. In Japan und Europa liegen die Zinsen nahe oder unter Null.

“Für den durchschnittlichen ausländischen Investor ist es sehr schwer zu überleben - wir befinden uns immer noch an einem Punkt maximaler Verzweiflung”, sagte Hans Mikkelsen, Leiter Hochzins-Anleihestrategie bei Bank of America. “Grundsätzlich gibt es für ausländische Investoren nur eine Möglichkeit - und das ist der US-Markt für Unternehmensanleihen.”

"Sie werden aus Japan verdrängt"

Sinkt die Fed-Funds-Rate, hat dies für Anleger indessen auch Vorteile. Zum einen wird es für internationale Käufer günstiger, sich gegen das Risiko von Währungsschwankungen abzusichern. Dollar-Hedging-Kosten auf Basis dreimonatiger Termingeschäfte sind für Euro- und Yen-basierte Investoren in diesem Jahr deutlich zurückgegangen.

Dies sei “ein positiver Faktor für die Nachfrage dieser Investoren, die weiterhin sehr stark ist”, sagt Barry McAlinden, leitender Stratege für festverzinsliche Wertpapiere in Nord- und Südamerika bei UBS Global Wealth Management. Und wenn die Zinsen weiter sinken, wie manche Prognostiker erwarten, werde dies mit ziemlicher Sicherheit die Nachfrage nach relativ höher rentierlichen Vermögenswerten wie US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating stützen, sagen Marktteilnehmer.

Die durchschnittliche Rendite von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating beläuft sich auf 2,87% und damit ungefähr einen Prozentpunkt mehr als die Verzinsung von US-Treasuries. In Europa liegen die absoluten Renditen für Unternehmensanleihen bei lediglich 0,47%, japanische Firmenbonds kommen auf 0,46%.

Institutionelle Anleger wie der staatliche Pensionsfonds Japans, weltgrößte seiner Art, haben daher angekündigt, mehr Anleihen außerhalb der lokalen Märkte zu kaufen.

“Sie werden aus Japan verdrängt”, sagte Tetsuo Ishihara, Makro-Stratege im Bereich Festverzinsliche von Mizuho Financial in New York, mit Blick auf Nippons institutionelle Anleger. “Einen anderen Weg gibt es nicht.” Für amerikanische Blue-Chip-Bonds rechnen Beobachter 2020 mit soliden einstelligen Erträgen, obwohl der Markt nach vielen Maßen bereits teuer erscheint.

(Bloomberg)