Chinesische Unternehmen haben 2019 auf US-Dollar lautende Anleihen im Rekordvolumen von 212 Milliarden Dollar begeben, während der durchschnittliche Rendite-Spread von Papieren mit Top-Bonitätsnote um etwa 50 Basispunkte auf fast den tiefsten Wert seit März 2018 gesunken sind, wie aus einem BofAML-Index hervorgeht.

Vier Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve haben die Nachfrage nach Dollar-Verbindlichkeiten angeschoben, da die Investoren rasch von den billigeren Finanzierungskosten profitieren wollten. Und die nachlassenden Handelsspannungen dürften die Popularität von chinesischen Offshore-Verbindlichkeiten weiter verstärken. Avinash Thakur, Leiter Debt Origination in der asiatisch-pazifischen Region bei Barclays Capital Asia, prognostiziert, dass die chinesischen Emissionen im Januar 30 Milliarden Dollar bis 40 Milliarden Dollar erreichen werden. Ein Jahr zuvor beliefen sich diese auf 17,4 Milliarden Dollar, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

Grosse Nachfrage nach chinesischen Dollar-Anleihen

"Die De-Eskalation der Handelsspannungen war und wird der Antriebsfaktor für die Spread-Verengung sein", sagt Clement Chong, Leiter Analyse bei NN Investment Partners. "Unter diesen Bedingungen wird die Nachfrage nach Offshore-Dollar-Bonds zunehmen und damit auch das Angebot."

Dem Offshore-Markt sind die am Onshore-Markt verzeichneten Probleme aufgrund von Zahlungsausfällen grösstenteils erspart geblieben. Diese erreichten 2019 ein Rekordvolumen, die gesamten Zahlungsausfälle von Unternehmensanleihen am Onshore-Markt beliefen sich auf 134,1 Milliarden Yuan (19 Milliarden Dollar), verglichen mit 3,72 Milliarden Dollar an nicht geleisteten Zahlungen am Offshore-Markt.

Die Zeichnungen für chinesische Dollar-Anleihen erreichten das 4,9-Fache des Emissionsvolumen im vergangenen Jahr, den höchsten Wert seit Bloomberg 2016 mit der Erhebung der Daten begann. Die Nachfrage nach diesen Papieren übertraf auch die im übrigen Asien, wo die Zeichnungen sich auf das 4,7-Fache des Emissionsvolumen beliefen.

Ausfallquote für Anleihen stieg

"Wir könnten 2020 sowohl auf den Onshore- als auch auf den Offshore-Märkten mehr Notlagen sehen", sagte Judy Kwok-Cheung, Direktorin für Fixed-Income-Research bei Bank of Singapore. "Die Anleger würden das gesunde Niveau der Ausfälle begrüssen, allerdings wird der sich verschlechternde Trend beobachtet werden."

Die Ausfallquote für Anleihen, die von nicht staatlichen Unternehmen begeben wurden, stieg in ganz China auf einen Rekordwert von 4,5 Prozent in den ersten zehn Monaten von 2019, während die für staatliche Unternehmen sich lediglich auf 0,2 Prozent belief - dank der finanziellen Unterstützung durch den Staat und besserem Zugang zu Bankenfinanzierung, wie Fitch in einer Mitteilung vom 3. Dezember schrieb.

Der jüngste Zahlungsausfall eines in Staatsbesitz befindlichen Rohstoffhändlers und der Beinahe-Ausfall eines kommunalen Finanzierungs-Vehikels in der Inneren Mongolei haben eine grössere Überprüfung der staatlichen Verbindungen zu Unternehmen ausgelöst.

"Es gibt definitiv Refinanzierungsbedenken bei einigen kommunalen Finanzierungs-Vehikeln, insbesondere jenen in schwächeren Provinzen und auch jenen mit geringerer strategischer Bedeutung", sagt Thu Ha Chow, ein Portfolio-Manager bei Loomis Sayles Investments Asia.

(Bloomberg)