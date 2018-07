Im Zuge der sich verschiebenden Machtverhältnisse haben rund 32 Prozent der europäischen Hochzins-Emittenten in diesem Jahr ihre Konditionen geändert, um der Nachfrage der Anleger zu entsprechen. Das sind nach vorläufigen Feststellungen von Covenant Review fast doppelt so viele wie in den letzten sechs Monaten des Jahres 2017.

"Die Anleger werden ein wenig argwöhnisch", sagt Glenn Zahn, Anleiheanalyst bei der Commerzbank in London. "Sie schauen sich Deals genauer an, um zu sehen, ob die Covenants schwach sind, weil sie befürchten, dass diese Unternehmen gestresst werden könnten."

Die neue Stärke der Asset Manager erwächst zu einer Zeit, da europäische Hochzinsanleihen erstmals in sieben Jahren auf jährliche Verluste zusteuern und mindestens neun Unternehmen seit März Emissionen abgesagt haben. Die durchschnittliche Rendite europäischer Junk-Bonds liegt nach Indexdaten von Bloomberg Barclays derzeit mit rund vier Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Der spanische Kasinobetreiber Cirsa schaffte es in der vergangenen Woche mit einer Emission über 1,6 Milliarden Euro und die dänische Telekom-Gruppe TDC A/S kam mit einer Anleihe im Volumen von 1,4 Milliarden Euro an den Markt, nachdem sie den Einwänden von Investoren an den Anleihebedingungen nachgegeben hatten. US-Batteriehersteller Energizer brachte eine 650 Millionen Euro schwere Tranche reibungslos am Markt unter als er, wie es ein Investor nannte, eine gläubigerfreundliche Dokumentation vorlegte. Alle drei Unternehmen wollten die Transaktionen nicht kommentieren.

Emittenten müssen vorsichtig sein

"Die Investoren sagen: ’Genug ist genug’", sagt Martin Reeves, Leiter globaler Hochzinssektor bei Legal & General Investment Management. "Emittenten müssen vorsichtig sein, denn wenn Investoren Nein sagen, können sie möglicherweise keinen Deal machen."

Ein grosser Teil dieser Verschiebungsdynamik ist auf die Pläne der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, die im Jahr 2016 eingeführten Käufe von Unternehmensanleihen zur Wiederbelebung einer schwächelnden Wirtschaft abzuschliessen. Das sogenannte "Corporate Sector Purchase Program" liess für Bond-Investoren zu wenig Wertpapiere übrig, so dass sie risikoreichere Hochzinsanleihen kaufen mussten und sich die Macht zugunsten der Schuldner verschob.

Gläubiger von Schuldverschreibungen des britischen Einzelhändler Shop Direct entdeckten, was auf dem Spiel steht wenn sie keinen in die Struktur einer Anleihe eingebauten robusten Schutz erhalten. Das Unternehmen nutzte flexible Konditionen um Dividenden an seine Eigentümer, die Milliardärsbrüder David und Frederick Barclay zu erhöhen, indem es eine besicherte Darlehensfazilität ausschöpfte. Der Schritt, der im Mai offengelegt wurde, überraschte die Anleger und liess den Anleihekurs um rekordhohe 15 Pence je 1 Pfund Sterling Nominalwert auf 70 Pence fallen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

Indem sie sich gegen unerhörte Anleihebedingungen wehren, beginnen die europäischen Fondsmanager damit, die Lücke zu den amerikanischen Pendants zu schliessen, die vor etwa zwei Jahren mit ihrer eigenen Rebellion begannen. Der Wendepunkt auf der anderen Seite des Atlantiks kam im Jahr 2016, als die Modekette J. Crew Group Inc. Schuldverschreibungen so umstrukturieren wollte, dass der Markenname ausserhalb der Reichweite der besicherten Gläubiger lag. Seither drängen US-amerikanische Kredit- und Anleiheinvestoren darauf, dass ähnliche Klauseln aus den Vertragsbedingungen gestrichen werden.

Zurückschlagen

Im Januar 2017 veröffentlichte die New Yorker Covenant Review einen Bericht mit dem Titel "The End of Covenants" (Das Ende der Klauseln), der massgeblich dazu beigetragen hat, dass Investoren in den USA begannen, gemeinsam gegen unverschämte Anleihebedingungen vorzugehen.

Zu den jüngsten europäischen Transaktionen, bei denen die Anleger Zugeständnisse erreichten, zählt im Mai die Emission des italienischen Zahlungsdienstleisters Nexi im Volumen von 2,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen entfernte Klauseln, die es einfacher machten, Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten an die Aktionäre zu verteilen. Ein externer Sprecher von Nexi lehnte eine Stellungnahme ab.

Der britische Uhrenhersteller Aurum strich bei seiner Debüt-Anleihe im März eine Klausel, die zusätzliche Dividendenzahlungen an ihren Private-Equity-Eigner Apollo Global Management LLC ermöglichte. Zuvor musste der Baustoffhändler Stark Group, der Lone Star Funds gehört, die gleiche Lücke schliessen. Ein externer Sprecher von Apollo und eine Sprecherin von Lone Star lehnten es ab, sich zu den Transaktionen zu äussern.

Eine ähnliche Gegenreaktion entfaltet sich im europäischen Leveraged-Loan-Markt, wo in diesem Jahr bei mindestens 20 Deals die Bedingungen zu Gunsten der Käufer geändert wurden, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.

"Es ist gesund, einen Markt zu haben, der sich bei den Bedingungen hin und her bewegt, sonst ist es eine Einbahnstrasse", sagt Simon Francis, Co-Leiter Leveraged Finance EMEA bei Citigroup. "Die Covenants des letzten Jahres wurden ziemlich weit gefasst. In diesem Jahr haben die Anleger das zurückgedrängt und ich denke, die Emittenten reagieren gut darauf. "

(Bloomberg)