Die derzeitige Situation sei nicht tragbar, erklärte die Bank, die das G20-Treffen in Buenos Aires ab Freitag als möglichen Wendepunkt betrachtet. "Angesichts der Grösse der Verwerfungen bei den Rohstoffpreisen in Relation zu den Fundamentaldaten glauben wir, dass Rohstoffe einen äusserst attraktiven Einstiegspunkt für Long-Positionen in Öl, Gold und Basismetallen bieten", schrieben Analysten um Jeffrey Currie in einem Bericht. Der Bericht führte ihre Top-10-Handelsideen für 2019 auf, einschliesslich einer Erholung bei Brent, da die OPEC das Angebot verringere.

Rohstoffe sind im November durch einen giftigen Cocktail von Faktoren nach unten getrieben worden. Der Preis für Rohöl brach ein angesichts von Spekulation über ein zu grosses Angebot, die Metalle litten unter der Besorgnis bezüglich einer Wachstumsabschwächung und der Beunruhigung der Anleger über die Aussicht auf einen Handelskrieg zwischen den USA und China. In dieser Woche tagen die Staats- und Regierungschefs der G20 in Argentinien, was den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping die Möglichkeit gibt, sich mit ihren Handelsstreitigkeiten zu befassen, während der russische Präsident Wladimir Putin die Gelegenheit erhält, mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman die Ölpolitik zu erörtern.

"Viele der politischen Unsicherheiten, die auf den Rohstoffmärkten lasten, haben eine grosse Chance, in Buenos Aires angesprochen zu werden", erklärte Goldman. "Dies umfasst auch eine gewisse Verbesserung der Beziehungen zwischen China und den USA und, wie bei den G20-Treffen im Jahr 2016, eine grössere Klarheit hinsichtlich einer möglichen OPEC-Fördersenkung."

(Bloomberg)