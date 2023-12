Die Fertigung soll in diesem Zuge auf dem Wachstumsmarkt USA fokussiert werden, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das aktuelle Marktumfeld in Deutschland würde die Wachstumschancen für Additive Manufacturing (AM) begrenzen, heisst es als Begründung weiter. Zudem werde das Geschäft durch die Bündelung der Produktion am Standort in Huntersville im US-Bundesstaat North Carolina näher an die amerikanischen Wachstumsmärkte gebracht.