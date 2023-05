Der Kurs der Oerlikon-Aktie fiel am gestrigen Dienstag zeitweise in die Nähe von 4,70 Franken. Das entspricht dem tiefsten Stand seit fast zwölf Jahren. Grund für den Kurssturz war ein Kommentar eines Stifel-Analysten. Darin setzte dieser bei seinen operativen Gewinnschätzungen für den Oberflächenspezialisten den Korrekturstift an und strich diese um bis zu 15 Prozent zusammen.