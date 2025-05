«Das Zollchaos in den USA ist das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Ein US-Bundesgericht hat viele Zollverordnungen für nichtig erklärt. Dabei geht es insbesondere um die wechselseitigen Zusatzzölle und den globalen Basiszoll von zehn Prozent. Inzwischen hat ein Berufungsgericht die Zölle wieder in Kraft gesetzt, und die Regierung hat erklärt, im Zweifel bis vor den obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. Zudem gebe es andere Wege, Zölle zu erheben. Vor diesem Hintergrund bleibt die Nervosität an den Märkten gross.»