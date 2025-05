EU-Fiskalregeln im Blick halten

Beim Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sollte laut den Wirtschaftsweisen eine Investitionsquote von mindestens zehn Prozent des Kernhaushalts in das sogenannte Errichtungsgesetz aufgenommen werden. Diese Quote sollte über die Zeit auf zwölf Prozent angehoben werden. Angemessene Investitionsquoten sollten auch für die Zuweisungen aus dem Sondervermögen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie an die Länder definiert werden.