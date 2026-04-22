Die ⁠Preise für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI ‌stiegen in der Spitze ‌um knapp zwei Prozent ​auf bis zu 100,39 Dollar je Barrel und auf bis zu 91,41 Dollar. Mindestens drei Containerschiffe seien in der strategisch wichtigen Meerenge ‌von Schüssen getroffen worden, hiess es am Mittwoch aus maritimen Sicherheitskreisen und von der britischen ​Behörde für Seehandelsoperationen (UKMTO).