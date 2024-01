Am Markt wurde auf die Spannungen im Roten Meer verwiesen, wo wichtige Schiffsrouten für den internationalen Handelsverkehr und den Transport von Rohöl verlaufen. Zuletzt hat der Iran nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff in das Rote Meer entsandt. Die Fregatte «Albors» passierte die Meerenge Bab al-Mandab, wie das Onlineportal «Nur News» am Montag berichtete.