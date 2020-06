Dieser liege deutlich über den aktuellen Markterwartungen, teilte das Unternehmen mit. Der Median des von Zalando zum 25. Mai 2020 erhobenen Analystenkonsensus habe beim GMV-Wachstum 19,0 Prozent, beim Umsatzwachstum 16,0 Prozent und beim bereinigten EBIT 104 Millionen Euro betragen.

Als Gründe führte das Management ein verändertes Konsumverhalten, insbesondere eine stark gestiegene Präferenz für digitale Angebote, sowie die Umsetzung der Plattformstrategie an. Zalando will am 16. Juli ein Trading Statement veröffentlichen, die Geschäftszahlen für das zweite Quartal sollen am 11. August folgen.