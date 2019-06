Das Jahr 2018 war kein gutes für Zalando. Der heisse Sommer sorgte für volle Lagerbestände in den Logistikzentren. Weil man gleichzeitig grosse Investitionen in Höhe von 280 Millionen Euro tätigte waren die Ausgaben überdurchschnittlich hoch. Das drückte die Zahlen. Gleich zwei Mal mussten die Berliner denn auch Gewinnwarnungen aussprechen. Die Folge: Ein Kurssturz von über 50 Prozent im zweiten Halbjahr 2018.

Doch in diesem Jahr scheint alles anders: Zunächst vermeldete der grösste Online-Modehändler Europas im Frühjahr– getrieben von einem guten Weihnachtsgeschäft – einen positiven Jahresabschluss. Spätestens als im April die ersten Quartalszahlen veröffentlicht wurden, war die Euphorie da. Das erste Quartal brachte ein Umsatzwachstum von gut 15 Prozent auf nun 1,4 Milliarden Euro. Dies ist deutlich besser als von Analysten erwartet.

Zuden konnte der EBIT um immerhin sechs Prozent auf insgesamt 6,4 Millionen Euro gesteigert werden. Wegen den hohen Investitionen stieg allerdings auch der Nettoverlust um knapp 17 Prozent auf knapp 18 Millionen Euro. Und trotzdem: Seit Anfang Jahr kletterte der Aktienkurs von Zalando um satte 75 Prozent. Damit liegt der Online-Händler im Jahr 2019 auf Platz 2 im Stoxx Europe 600, dem Index der 600 grössten Unternehmen in Europa (auf Platz 1 liegt das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge).

Kursentwicklung der Zalando-Aktie in den letzten 52 Wochen, Quelle: cash.ch

Für die Zukunft hat Zalando noch einiges vor. So will der Online-Modehändler noch mehr in neue Technologien investieren und seine Logistik ausbauen und weiter automatisieren. Für das laufende Jahr hat Zalando für Investitionen insgesamt 300 Millionen Euro veranschlagt, noch mal 20 Millionen mehr als im letzten Jahr.

Dabei steckt das Unternehmen grosse Hoffnungen in den Ausbau der sogenannten Plattformstrategie: Markenanbieter können ihre Produkte direkt auf der Zalando-Plattform anbieten und verkaufen. Die Marken werden damit also von Konkurrenten zu Partnern. Diese Strategie verspricht durchaus eine Win-Win-Situation.

Für die Marken ist es eine Möglichkeit, auf die grosse Kundenreichweite von Europas grössten Online-Modehändler zurückzugreifen. Für Zalando ergibt sich so die Chance, durch ein vergrössertes Sortiment für noch mehr Kunden attraktiv zu werden und weitere Markenanbieter anzulocken.

Das Unternehmen zeigt sich mit der eingeschlagenen Plattformstrategie zufrieden, sieht sich aber noch am Anfang. Bis 2023/2024 soll das Partnerprogramm rund 40 Prozent am Bruttowarenvolumen ausmachen – derzeit liegt dessen Anteil bei zehn Prozent. Dass Zalando es ernst meint mit den Partnerschaften zeigt die Tatsache, dass der Online-Händler das Geschäft seiner Eigenmarken-Tochter zLabels einstellt.

Zieht man Analystenmeinungen heran, zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Die UBS änderte im Mai ihre Empfehlung von «hold» auf «sell», was sich unmittelbar auf den Aktienkurs auswirkte (siehe Chart). Die Grossbank begründete die Verkaufsempfehlung mit Bedenken über den reibungslosen Übergang des Geschäftsmodells hin zu einem Grosshandelsmarktplatz. Ähnlich argumentiert die Berenberg Bank, die ebenfalls zum Verkauf rät.

#Zalando brands have raised concerns on the marketplace’s fulfilment model which they are more reluctant to use, says #UBS report.https://t.co/xhXuQDnMi5

— Tamebay (@tamebay) 24. Mai 2019