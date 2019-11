Der Umsatz in Kerngeschäft nahm nach neun Monaten um gut 19 Prozent auf 258,5 Millionen Euro zu. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA im Kerngeschäft stieg gar um 66 Prozent auf 56,5 Millionen. Der bereinigte EBITDA - den Effekt aus Venture-Initiativen und Betriebskosten eingeschlossen - fiel mit 51,5 Millionen mehr als doppelt so hoch aus. Unter dem Strich verblieb ein rund drei Mal so hoher Reingewinn von 20,6 Millionen.

Wachstumstreiber sei dabei das Geschäft mit der Reisevermittlung (OTA) gewesen, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Dank starken Leistungen bei den Flügen und dynamischen Paketen habe hier das Plus bei über 32 Prozent gelegen. Aber auch im deutlich kleineren Mediengeschäft wuchs der Umsatz um über 32 Prozent. Im Metasuchgeschäft hob die LM Group trotz Umsatzrückgang die Verbesserung beim EBITDA hervor.

Dabei sei es der LM Group gelungen, das Wachstum im dritten Quartal noch etwas zu beschleunigen. Das dritte Jahresviertel sei mit einem Umsatz von 92,9 Millionen Euro und einem Gewinn von 8,4 Millionen das bislang stärkste Quartal gewesen, erklärte die Gruppe.

Für das Gesamtjahr bestätigte der Reiseanbieter seine bisherigen Prognosen. Demnach soll der Umsatz in 2019 bei über 320 Millionen Euro liegen - gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Plus von 12 Prozent. Und der Betriebsgewinn im Kerngeschäft soll 68 bis 70 Millionen Euro betragen, der bereinigte EBITDA 63 bis 65 Millionen.

