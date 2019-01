Auch nach den Festtagen sind die Finanzmärkte, was sie über weite Strecken des vergangenen Herbstes waren: nervös, unberechenbar und für viele Anleger nervenaufreibend. So hat am Mittwochabend eine Umsatzwarnung von Apple neue Sorgen geschürt, die chinesische Konjunktur kühle sich weiter ab. Nach teils heftigen Ausschlägen in der Nacht auf Donnerstag sprachen Händler gar von einem «Flash Crash» an den Devisenmärkten.

Sichere Anlagen wie der japanische Yen, der Schweizer Franken oder Gold gewannen in der Folge an Wert. Das Edelmetall ist mittlerweile so teuer wie zuletzt im Juni 2018. An der Schweizer Börse ist derweil noch Abwarten angesagt: Nach einem negativen Start pendelt der Swiss Market Index (SMI) um 8400 Punkte und notiert zur Mittagszeit praktisch unverändert.

Mehr los sein dürfte dann ab Montag, wenn viele Finanzmarktteilnehmer aus den verlängerten Ferien zurückkehren. Uns interessiert aber schon jetzt, was Sie von den kommenden Wochen an der Schweizer Börse erwarten. Erholt sich der SMI vom Kursknick der jüngeren Vergangenheit? Geht die Reise weiter bachab oder laufen die Kurse seitwärts? Machen Sie mit bei der Online-Umfrage.