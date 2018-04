Der Republikaner erneuerte damit seine Kritik vom Donnerstag. Möglicherweise war ein Artikel der Nachrichtenwebseite Axios der Auslöser. Demnach erwägt Trump Schritte, wie die Macht des Unternehmens etwa mit Kartellgesetzen eingeschränkt werden könnte. Aus Furcht vor verschärfter Regulierung reagierten in den vergangenen Tagen auch Investoren verschreckt: Die Aktie fiel am Mittwoch und Donnerstag um insgesamt 3,3 Prozent. Am Karfreitag waren die US-Börsen geschlossen.

Trump hatte auch die "Washington Post" ins Visier genommen, die Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört. Das Blatt betreibe Lobbyarbeit für das Unternehmen. Die Zeitung gewann mit ihrer kritischen Berichterstattung über Trump im vergangenen Jahr einen Pulitzer-Preis.

(Reuters)