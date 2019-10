Immer mehr Kunden besuchen die Seiten des Online-Händlers Zalando und verhelfen ihm zu einem deutlichen Umsatzplus. Zalando habe im dritten Quartal erstmals in seiner Geschichte mehr als eine Milliarde Seitenbesuche verzeichnet, dies entspreche einem Plus von 37,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz kletterte um 26,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro - damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal, damals lag das Plus noch bei 20,1 Prozent.

Vor allem im Spanien, den skandinavischen Ländern und Tschechien seien die Erlöse überdurchschnittlich gestiegen. Der operative Ertrag (bereinigtes Ebit) verbesserte sich auf 6,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Zalando einen Verlust von 13,6 Millionen Euro nach einem Minus von 41,7 Millionen Euro vor Jahresfrist.

"Unser Geschäft wächst in allen Regionen stark", sagte Finanzchef David Schröder: "Diesen Schwung wollen wir mit ins vierte Quartal nehmen." In dieses fällt das wichtige Weihnachtsgeschäft. Die erst im Vorquartal angehobene Jahresprognose bekräftigte Schröder. 2019 peilt Zalando ein operatives Ergebnis (Ebit) in der oberen Hälfte der Spanne von 175 bis 225 Millionen Euro an. Der Umsatz soll um rund 20 Prozent steigen.

