Demnach erwartet das seit Kurzem im MDax notierte Unternehmen für 2020 nun ein Umsatzwachstum von mindestens 35 Prozent nach zuvor mindestens 30 Prozent, wie Shop Apotheke am Donnerstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Der bereinigte Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll rund 2 Prozent erreichen. Bisher hatte Shop Apotheke hier 1 bis 2 Prozent des Umsatzes auf dem Zettel.

Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen weiterhin davon, dass in der Pandemie immer mehr Medikamente online bestellt wurden und fuhr erneut einen operativen Gewinn ein. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war mit 4,2 Millionen positiv, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust von 2,1 Millionen Euro angefallen war. Die entsprechende Marge verbesserte sich von minus 1,2 Prozent auf plus 1,8 Prozent. Die Nachfrage stieg im dritten Quartal in allen Segmenten deutlich. Wie bereits bekannt, hatte Shop Apotheke seinen Umsatz um rund 40 Prozent auf 238,7 Millionen Euro gesteigert und auch die Zahl seiner Neukunden deutlich erhöht.

(AWP)