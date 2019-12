Das russische Verkehrsministerium teilte mit, dass Ryanair, EasyJet, WizzAir, Volotea, Air Baltic und Fly One Interesse an Flügen vom Flughafen Pulkovo in St. Petersburg bekundet hätten.

Die Airlines hätten sich für Flüge von Pulkovo, dem viertgrössten russischen Flughafen, in 22 Länder, darunter Grossbritannien, Deutschland und Frankreich, beworben. Russland werde für fünf Jahre ein so genanntes "Open Skies"-Regelwerk für die Unternehmen einführen, kündigte das Ministerium an.

Damit könnten die Fluggesellschaften auch ohne die traditionellen bilateralen Regierungsabkommen nach St. Petersburg fliegen.

(Reuters)