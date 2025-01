Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, SoftBank könnte 15 bis 25 Milliarden Dollar in OpenAI investieren. Ein Teil dieser Mittel sollte zur Finanzierung des Engagements von OpenAI bei Stargate verwendet werden. Stargate soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump die Führungsposition der USA im globalen KI-Wettbewerb sichern. Dabei geht es um KI-Rechenzentren, in die mehrere Tech-Konzerne in den kommenden vier Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar investieren sollen.