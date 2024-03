Das von Microsoft unterstützte Unternehmen erklärte am Dienstag in einem Blogeintrag, es wolle sich gegen alle Klagen von Musk zur Wehr setzen. «Wir sind traurig, dass es so weit gekommen ist mit jemandem, den wir zutiefst bewundert haben - jemand, der uns zu höheren Zielen inspirierte, uns dann sagte, dass wir scheitern würden, einen Konkurrenten gründete und uns dann verklagte, als wir begannen, ohne ihn signifikante Fortschritte in Richtung der Mission von OpenAI zu machen.» OpenAI, Microsoft und Musk reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.