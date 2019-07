Seit wenigen Tagen ist bei Meyer Burger bekannt, dass sich mehrere Aktionäre um Sentis Capital zu einer Aktionärsgruppe zusammengeschlossen haben. Hinter Sentis steht der finanzkräftige russische Milliardär Petr Kondrashev. Wie einer Offenlegungsmeldung vom Montagabend entnommen werden kann, hält diese Aktionärsgruppe 10,43 Prozent der Stimmen über Aktien und Derivate.

In einem ersten Schritt will die oppositionelle Aktionärsgruppe mit Anton Karl und Mark Kerekes zwei eigene Vertreter in den Verwaltungsrat wählen lassen. Ziel dürfte es sein, Einfluss auf die sich abzeichnende strategische Neupositionierung nehmen zu können. Anlässlich einer Umsatz- und Gewinnwarnung liess Meyer Burger kürzlich durchblicken, dass man das Geschäftsmodell und die Unternehmensstrategie einer grundlegenden Überprüfung unterziehen werde. Im Zentrum könnte ein Vorstoss in die Herstellung von Solarzellen mittels eines Zusammenschlusses mit dem Grosskunden REC stehen.

Kursentwicklung der Meyer-Burger-Aktie seit Jahresbeginn (Quelle: www.cash.ch)

Ein Vorstoss des Solarzulieferers in die Solarzellenproduktion wäre zwar ganz nach dem Gusto von Sentis und käme einer früheren Forderung der Beteiligungsgesellschaft von Petr Kondrashev nach. Es ist allerdings zu befürchten, dass ein Zusammenschluss mit REC finanzielle Nachteile für die Meyer-Burger-Aktionäre haben könnte. In diesem Zusammenhang steht womöglich auch der Wunsch der Aktionärsgruppe, Einfluss auf die strategische Neupositionierung nehmen zu können.

Steigen nun auch Trittbrettfahrer ein?

Die Aktie von Meyer Burger reagierte in den letzten Tagen mit Kursavancen auf die Neuigkeiten aus dem Grossaktionariat. Händler erwarten nun Anschlusskäufe und eine kurzfristige Fortsetzung der Kurserholung.

Wie es im hiesigen Berufshandel weiter heisst, dürfte die Aktionärsgruppe nicht darum herumkommen, das Beteiligungspaket weiter zu erhöhen. Nur so liessen sich die beiden eigenen Vertreter in den Verwaltungsrat wählen. Ausserdem könnten sich namhafte Trittbrettfahrer wie etwa ausländische Hedgefonds bei Meyer Burger einkaufen und sich der oppositionellen Aktionärsgruppe anschliessen, so lautet der Tenor. Zu erkennen geben müssen sich mögliche Trittbrettfahrer aber erst, wenn sie 3 Prozent oder mehr am Unternehmen halten.

Obwohl sich die Meyer-Burger-Aktie von den Tiefstkursen vom Montag vor einer Woche bei 0,3172 Franken nach oben lösen konnte, errechnet sich seit Ende Juni noch immer ein sattes Minus von 25 Prozent. Seit Anfang Februar hat der Solarzulieferer gar fast 60 Prozent des Börsenwerts eingebüsst.