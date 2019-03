Innerhalb von vier Monaten ist der Preis für das silbrig-weisse Metall um 40 Prozent geklettert und hat wiederholt Rekordhochs erreicht, da sich das Angebotsdefizit verstärkt und die Nachfrage zunimmt. Palladium wird beispielsweise in Katalysatoren für Schadstoffemissionen in Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor verwendet. Unter den von Bloomberg verfolgten Rohstoffen weist es in diesem Jahr die beste Performance auf, und die Gefahr eines Streiks durch eine Bergbaugewerkschaft beim wichtigen Produzenten Südafrika hat diese Woche zusätzlichen Auftrieb gebracht.

Während Palladium seinen Vorsprung gegenüber anderen Metallen ausweitet - einschliesslich einer Differenz von fast 700 Dollar gegenüber dem Schwestermetall Platin -, sagen Banken wie Saxo Bank und die Commerzbank, dass die Zugewinne zunehmend unhaltbar erscheinen. Die beiden Metalle sind möglicherweise als emissionsmindernde Katalysatoren in Fahrzeugen austauschbar, jedoch erfordert ein Wechsel Zeit und Geld für Forschung.

"Palladium hat den Bereich einer Blase erreicht", sagt Ole Hansen, Leiter Rohstoffstrategie der Saxo Bank, per E-Mail. "Aber solange sich die Aussichten für ein knappes Angebot oder eine veränderte Nachfragedynamik der Verbraucher nicht ändern, könnte der Preis weiter steigen." Das Metall hatte im Wochenverlauf ein neues Rekordhoch erreicht.

Anzeichen, dass Palladium zunehmend von traditionelleren Faktoren wie Konjunkturdaten und Anlegerstimmung getrieben wird, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, „dass schliesslich die rosarote Brille abgenommen wird und die Preise wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren“, sagte Georgette Boele , Koordinator der Devisen- und Edelmetallstrategie der ABN Amro Bank. „Sollte dies passieren, könnte der Ausverkauf sehr dramatisch ausfallen, da die Preise auf ein fast exponentielles Niveau gestiegen sind. Also würde ich sagen, schnallen Sie sich gut an. “

Die Commerzbank warnte ausserdem, dass der Rohstoff "immer mehr Anzeichen für eine Blase zeigt." Joni Teves, Stratege bei der UBS, sagte, es bestehe die Möglichkeit erheblicher Rückschläge, auch wenn die Marktteilnehmer jetzt davon sprechen, dass der Preis des Metalls 2.000 Dollar erreichen kann.

Eignung von Platin als Ersatzmaterial wird heruntergespielt

Anglo American Platinum erwartet, dass die drei wichtigsten Metalle der Platingruppe - einschliesslich Rhodium - 2019 wieder insgesamt ein Defizit aufweisen werden, da die Nachfrage aus der Automobilindustrie steigt, selbst bei wenig oder gar keinem Wachstum des Autoabsatzes, da die durchschnittliche Fahrzeuggrösse zunimmt und die Emissionsvorschriften verschärft werden.

Mehr als 80 Prozent des Palladiums entsteht als Nebenprodukt aus dem Nickelabbau in Russland und dem Platinabbau in Südafrika, daher hängt das Angebot vom Förderniveau der anderen Mineralien ab. Die Eignung von Platin als Ersatzmaterial wurde ebenfalls heruntergespielt - Untersuchungen haben ergeben, dass technologische Fortschritte erforderlich sind, bevor die gleiche Leistung wie bei Katalysatoren auf Palladiumbasis erreicht werden kann, sagt Johnson Matthey, der Hersteller der Produkte.

Palladium erhielt weitere Impulse von einem geplanten Streik in Südafrika, sagte Gavin Wendt, leitender Rohstoffanalyst bei MineLife Pty. „Endverbraucher und Händler werden sich zunehmend um das Angebot sorgen. Zudem hat die Aufwärtsbewegung von Palladium weniger mit kurzfristigen spekulativen Faktoren zu tun, als vielmehr mit einem fundamentalen Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage in dem Markt."

(Bloomberg)