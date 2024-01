Gegen 11 Uhr geben die Papiere in einem negativen Gesamtmarkt als grösster Verlierer unter den Blue Chips um 2,2 Prozent auf 1142 Franken nach. Seit Jahresbeginn summieren sich die Abgaben damit auf annähernd 6 Prozent, womit der Titel in der bisherigen Tabelle 2024 weit hinten liegt. Zum Vergleich: 2023 waren sie mit einem Plus von knapp 50 Prozent hinter der UBS die Nummer zwei im SMI.