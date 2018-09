Die Bank hat Pascal Perritaz zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er folgt auf Rémy Schimmel, der nun eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bank annimmt, wie es in einer Medienmitteilung am Montagabend hiess.

Perritaz kommt von der Zurich, wo er in den vergangenen vier Jahren Chief Financial Officer Global Corporate war. Zuvor war er in verschiedenen Managementpositionen in der Schweiz und im Ausland tätig, wie es weiter hiess. Schimmel hatte die Position des Finanzchefs bei Cembra für gut zwei Jahre inne.

(AWP)