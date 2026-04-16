Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei «zufrieden» mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager. Die Pepsico-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu.