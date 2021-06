"Die Akquisitionen, die wir in letzter Zeit getätigt haben, waren nicht so gross, dass wir sie offenlegen mussten", sagte CEO Bracken Darrell in einem Interview in der Westschweizer Zeitung "L'Agefi" vom Freitag.

"Wir haben im letzten Quartal drei Projekte mit einem Gesamtvolumen von etwa 42 Millionen Dollar abgeschlossen", sagte er, ohne weitere Details zu nennen. "Sie werden aber bald davon hören, wenn wir sie einsetzen", sagte der Amerikaner. Er deutete an, dass sie "entweder im Bereich Gaming, bei Videokonferenzen, oder bei der Bereitstellung von Inhalten" lägen - drei Bereiche, die "grosse Chancen" versprächen.

Auf die Frage nach der Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, das sich gegenüber dem ursprünglichen Plan von 1 Milliarde Dollar vervierfacht hat, betonte Darrell, dass das Unternehmen mit 1,75 Milliarden Dollar mehr Barmittel habe als je zuvor. "Wenn wir im letzten Jahr über 1 Milliarde Dollar erwirtschaftet haben, erwarten wir, dass wir auch weiterhin überschüssige Barmittel generieren werden", fuhr er fort.

Trotz der weltweiten Verknappung von Halbleitern zeigte sich der Logitech-CEO zuversichtlich: "Wir werden die Versorgung mindestens so gut wie unsere Wettbewerber sicherstellen", insbesondere durch die Diversifizierung der Produktpalette. Rückblickend auf sein zehntes Jahr an der Spitze des 1981 gegründeten Unternehmens sagte er, er sei "bereit, weitere zehn Jahre dabei zu bleiben".

(AWP)