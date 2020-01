Das teilte Adecco am Freitag mit. Der neue Mann Williams ist britischer Staatsbürger und seit 2015 als Finanzchef der britischen Mediengruppe Pearson tätig. Von 2013 bis 2015 war er CFO von Penguin Random House, einem Joint Venture von Pearson mit der deutschen Bertelsmann, mit Sitz in New York, wie es weiter hiess. Davor habe Williams bereits mehrere Führungspositionen sowohl im Finanzbereich als auch im operativen Geschäft innerhalb der Pearson-Gruppe inne gehabt.

Der abtretende CFO Ploos van Amstel wiederum habe fast fünf Jahre lang erfolgreich die Transformation von Adecco vorangetrieben, teilte die Gesellschaft mit. Der Wechsel finde nun zu einem passenden Zeitpunkt statt, an dem sich die Gruppe darauf vorbereite, den nächsten Strategiezyklus zu beginnen.

kw/ra

(AWP)