Der Umsatz nahm um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage bereinigt noch um 1 Prozent zu. Während die Gruppe in Frankreich oder Asien zulegen konnte, lief das Geschäft in Grossbritannien oder in den USA nur schleppend.

Im grössten Markt Frankreich steigerte Adecco den Umsatz im vierten Quartal um 6 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro und erreichte ein bereinigtes Wachstum von 5 Prozent. Dabei sei etwa das Geschäft im Bereich Nahrungsmittel & Getränke sowie Hotel & Catering sowie bei Logistik & Transport gut gelaufen, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Ein solides Wachstum von 6 Prozent erzielte Adecco auch in Südeuropa. Da habe sich vor allem der italienische Markt (+18%) stark erholt, während auf der iberischen Halbinsel die Umsätze um 2 Prozent und in osteuropäischen Ländern um 13 Prozent zurückgingen. In der Region Asien und Pazifik (APAC) wuchs Adecco auch dank einer kräftigen Steigerung in Australien und Neuseeland mit 11 Prozent.

Verhalten entwickelte sich das Geschäft von Adecco derweil in der DACH-Einheit mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent, wobei Deutschland (-7%) bzw. die geringere Nachfrage nach Arbeitskräften im Autosektor der Grund dafür waren. In der Schweiz und Österreich wuchs Adecco mit 3 Prozent.

Rückgang in den USA

Gar um 15 Prozent fiel der Umsatz in der Einheit Nordeuropa. Grund dafür waren starke Einbussen in Grossbritannien und Irland (-28%), die allerdings laut Adecco auch der hohen Vorjahresbasis geschuldet waren. Um 7 Prozent fielen die Umsätze in Amerika - vor allem durch das US-Geschäft (-9%) geprägt - zurück.

Eine starke Entwicklung mit einem zweistelligen Wachstum von 14 Prozent erfuhr erneut die Technologietochter Modis. Sie wird in Zukunft mit der zugekauften Akka die neue Tochter Akkodis bilden, wie Adecco am Donnerstag ebenfalls mitteilte. Mit Akkodis will Adecco in Bereichen wie Forschung & Entwicklung und bei technischen und digitalen Berufen rund um den Globus verstärkt punkten.

Adecco erhofft sich aus dem Zusammenschluss auch ein gewisses Synergiepotenzial. Im laufenden Jahr dürften sich diese Synergien auf Stufe des Betriebsgewinns EBITA im Bereich von 15 Millionen Euro bewegen.

