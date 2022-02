Der 57-jährige Halbherr ist Gründer, Investor und Verwaltungsratsmitglied von mehreren Startup-Unternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Vontobel Holding und der Zurich Insurance Group in der Schweiz. Halbherr soll in enger Zusammenarbeit mit CEO Frank Mühlon und seinem Team das Wachstum von ABB E-mobility vorantreiben.

Die ABB E-mobility Holding AG soll demnächst an die Börse gehen. Das Unternehmen ist ABB-Angaben zufolge ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Am kommenden Donnerstag veranstaltet das Unternehmen einen Kapitalmarkttag. Dabei wird das Führungsteam von ABB E-mobility Einblick in das Angebot einschliesslich Ladehardware und -software, digitale Services und Lösungen für das Flottenmanagement gewähren und über die Wachstumsstrategie der Division informieren.

(AWP)