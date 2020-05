Kevin Crofton werde spätestens am 1. Oktober 2020 Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Heinz Kundert, der das Unternehmen seit Ende Juni 2019 leitet, werde sich nach der Übergabe ausschliesslich auf seine Aufgabe als Verwaltungsratspräsident konzentrieren.

Im Juni 2019 hatte CEO René Lenggenhager nach 26 Monaten im Amt das Unternehmen im Anschluss an die Wahl von Kundert in den Verwaltungsrat verlassen. Seitdem übt Kundert das Doppelmandat aus. Kundert hatte sich zuvor als Kandidat des Grossaktionärs Veraison in einer Kampfwahl gegen den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Christoph Kutter durchgesetzt.

Der nun als CEO designierte Crofton ist den Angaben zufolge seit 2006 Präsident und Geschäftsführer von SPTS Technologies, einem Anbieter von Wafer-Verarbeitungstechnologien für die Halbleiterindustrie, der zum KLA-Konzern gehört. Davor war er unter anderem bei Lam Research und dem US-Luft- und Raumfahrttechniker Pratt & Whitney tätig.

(AWP)