Gleichzeitig wird sie Stellvertreterin des Global Head of Human Resources, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Graeff stösst per 1. Januar 2021 von der Europäischen Zentralbank zur CS. Bei der EZB war sie ebenfalls für die Kommunikation verantwortlich. Sie wird an den VR-Präsidenten Urs Rohner, an den CEO Thomas Gottstein sowie an Antoinette Poschung berichten, deren Stellvertreterin sie wird.

(AWP)