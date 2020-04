Neu wird insbesondere ein Verantwortungsbereich Kunden- & Marktmanagement geschaffen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dieser werde von Martin Tschopp geleitet. Tschopp werde als Chief Costumer Officer bereichsübergreifend für die kundenzentrierte Angebots- und Prozessgestaltung, die Kundenansprache und die Marktbearbeitung verantwortlich sein, so die Mitteilung weiter. Ausserdem werde in seinem Bereich die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Partnerschaften angesiedelt. Tschopp leitet seit 2017 die Unternehmensentwicklung von Helvetia.

Wie schon seit Dezember bekannt ist, erhält der Schweizer Ableger der Helvetia einen neuen Chef. Martin Jara tritt seinen Job am kommenden Freitag, 1. Mai, an.

Ein Wechsel zeichnet sich innerhalb der Geschäftsleitung auch im Bereich Berufliche Vorsorge ab. Hedwig Ulmer Busenhart übernimmt laut den Angaben ab 1. Juli 2020 dessen Leitung von Donald Desax, der in den Ruhestand geht. Die neue Chefin leitet seit 2017 das Ressort Aktuariat Leben Schweiz. Sie sei in dieser Funktion mitverantwortlich für die Neugestaltung des Kollektiv-Lebentarifs von Helvetia im letzten Jahr gewesen.

Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung Schweiz werden ausserdem Matthias Trunz (Finanzen) und Hamiyet Dogan (Personal), heisst es weiter.

(AWP)