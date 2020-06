CEO Paul Zumbühl tritt per April 2021 zurück und wird der Generalversammlung als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Der jetzige VRP Urs Tanner legt sein Amt am Ende der laufenden Amtsperiode nieder, bleibt aber ein weiteres Jahr als "Lead Independent Director" Mitglied des Gremiums, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Wechsel sei bereits seit 2016 schrittweise geplant worden und wurde massgeblich von Tanner geprägt, heisst es. Dabei hätten stabile Führung, Kontinuität und ausgeprägte Verlässlichkeit zentral gestanden. Zumbühl sei vom Verwaltungsrat einstimmig als neuer VRP vorgeschlagen worden. Im Falle seiner Bestätigung soll er zur Unterstützung eines künftigen CEO zum "Active Chairman" ernannt werden. Die Nomination eines neuen CEO soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Zumbühl leitet den Anbieter von Materialfluss-Lösungen seit dem Jahr 2000. Unter seiner Führung habe sich Interroll zu einem global führenden Anbieter entwickelt, heisst es weiter.

In den Jahren 2020 bis 2022 seien Investitionen in die langfristig ausgerichtete Erweiterung des globalen Produktionsnetzwerks und in neue Technologien in Höhe von bis zu 150 Millionen Franken geplant.

