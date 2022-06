JPMorgan habe David Cataldi und Pierre-Olivier Tisseuil als Berater für reiche Familien (Multi Family Offices) verpflichtet, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Cataldi komme von der UBS, Tisseuil von Credit Suisse. Die beiden berichteten an Matteo Gianini. Der Leiter des Private Bankings in der Schweiz sei neu auch für das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern in dem Land verantwortlich. JPMorgan wolle zum führenden ausländischen Berater von externen Vermögensverwaltern in der Schweiz werden.

(Reuters)