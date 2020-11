Lefebvre ist heute Group Digital Distribution Director beim Genfer Luxusgüterkonzern. Damit werde die Nachfolgeplanung von Federico Marchetti abgeschlossen, erklärte Yoox Net-A-Porter am Montag. Der YNAP-Gründer werde - wie bereits früher kommuniziert - auch in Zukunft dem Verwaltungsrat vorstehen. So werde ein reibungsloser Übergang gewährleistet.

(AWP)