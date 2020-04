Falk Kohlmann wurde per dieses Datum zum neuen Leiter Service Center und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt dann die Nachfolge von Felix Buschor an, der Ende 2020 in Pension gehen wird. Kohlmann ist laut Mitteilung vom Mittwoch seit 2016 Leiter Digital Banking bei der SGKB, davor war er als Head of Banking Trends und Innovation bei der Swisscom tätig.

Buschor ist seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs Service Center. Er hatte bereits im August 2019 angekündigt, Ende 2020 in Pension gehen zu wollen.

(AWP)