Die Belgierin Birgit Conix verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung als CFO sowie in Führungspositionen in verschiedenen Branchen - darunter Medizinaltechnik, Pharma, Konsumgüter, Medien und Telekommunikation, teilte der Hörgerätehersteller am Donnerstag mit. Zuletzt war sie Finanzchefin beim Touristikkonzern Tui.

Bereits am 1. Mai werde sie zu Sonova stossen und in der Übergansphase eng mit ihrem Vorgänger Hartwig Grevener zusammenarbeiten, bevor sie dann nach der Generalversammlung im Juni seine Nachfolge antrete.

Der für den Verwaltungsrat vorgeschlagene Greg Behar war den Angaben zufolge während seiner beruflichen Laufbahn unter anderem President & CEO von Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. und hatte verschiedene Führungspositionen bei Boehringer-Ingelheim GmbH, Novartis und Nestlé inne. Seit 2014 ist er CEO von Nestlé Health Science SA.

Roland Diggelmann wiederum verfüge über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Medizinaltechnik-Sektor, so Sonova weiter. Seit 2019 sei er CEO von Smith & Nephew plc, einem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Grossbritannien.

Dafür wird Beat Hess, seit 2012 Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrates, aus Altersgründen von seinem Amt zurücktreten. Ebenfalls nicht mehr zur Widerwahl in den Verwaltungsrat wird sich Michael Jacobi stellen, der seit 2003 Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Auditkomitees von 2004 bis 2019 war.

