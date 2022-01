Sie werde sich Ende Januar von ihrem Posten nach fast 16 Jahren wissenschaftlicher Leitung bei CureVac zurückziehen, teilte die Tübinger Firma am Montag mit. In ihrer Heimat Polen wolle Fotin-Mleczek ein Familienunternehmen ausserhalb der Biotechbranche aufbauen. Fotin-Mleczek arbeitet seit 2006 bei CureVac, wurde 2013 in den Vorstand berufen und war für die Entwicklung und die präklinischen Tests der mRNA-Technologieplattform des Unternehmens in den Bereichen prophylaktische Impfstoffe, Onkologie und Molekulartherapie verantwortlich. Künftig soll Chief Scientific Officer Igor Splawski die weitere Entwicklung der mRNA-Technologie von CureVac leiten.

Das Biotechunternehmen galt als einer der grossen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber einen Fehlschlag, weil das Vakzin nicht so gut wirkte wie erhofft.

(Reuters)