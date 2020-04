Während der Unternehmensgründer an der Generalversammlung nicht mehr zur Wahl stehen wird, wurden zwei neue Kandidaten nominiert. Maurizio Carli und Homaira Akbari stehen zur Wahl als unabhängige Verwaltungsräte, teilte Temenos am Donnerstag mit. Die Nominierung von Akbari hatte die Gesellschaft bereits im Oktober angekündigt.

Firmengründer George Koukis, Sergio Giacoletto-Roggio und Amy Yip stehen derweil nicht zur Wiederwahl, wie es hiess. Diese hätten für 19, acht beziehungsweise sechs Jahre dem Gremium angehört. Bis 2011 war Koukis Verwaltungsratspräsident.

Die neuen Kandidaten bringen Erfahrung mit: Carli habe bis vor Kurzem den Konzern VMware geleitet und davor viele Jahre für IBM gearbeitet. Akbari wiederum ist gebürtige Iranerin, lebt in Dallas und ist Gründerin sowie Chefin des Beratungsunternehmens AKnowledge Partners.

Die ordentliche Generalversammlung von Temenos soll am 20. Mai ohne Anwesenheit der Aktionäre in Genf abgehalten werden. Dabei wird auch über die beantragte Dividende in Höhe von 85 Rappen je Aktie bestimmt. Erst vor zwei Tagen hatte das Unternehmen bestätigt, an der Ausschüttung festhalten zu wollen, als es einen Zwischenbericht zum ersten Quartal lieferte.

(AWP)