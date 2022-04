Zu drei Kandidaten habe Basilea an der Tagung in den USA Daten vorgestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Man habe zu BAL0891, Derazantinib und Lisavanbulin präklinische Daten vorgestellt. BAL0891 habe krebshemmende Wirkung bei verschiedenen Tumorzelllinien wie beispielsweise Brust-, Magen- und Darmkrebs gezeigt. Auch bei dreifach negativem Brustkrebs sei der Kandidat gut verträglich gewesen und habe eine starke Anti-Krebs-Aktivität gezeigt.

Zu Derazantinib wurden ebenfalls verschiedene Daten präsentiert, in denen der Wirkstoff auch in Kombination mit anderen Therapien eingesetzt wurde. Darüber hinaus hätten Daten zu Lisavanbulin darauf hingedeutet, dass der Einsatz der Therapie bei Patienten mit Lymph-Krebs geeignet sein könnte.

(AWP)