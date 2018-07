Das teilte Cosmo Pharmaceuticals am Dienstag mit. Aus dem Unternehmen war seinerzeit die auf Dermatologieprodukte spezialisierte Cassiopea hervorgegangen. Cosmo hält 53 Prozent an Cassiopea, das noch keine zugelassene Produkte hat.

Winlevi habe in den Studien statistisch signifikante Verbesserungen für alle klinischen Endpunkte erreicht, heisst es weiter. Das Ziel von Cosmo ist es, Winlevi 2019 am Markt einzuführen. Cassiopea stellt auch Präparate gegen Haarausfall und Genitalwarzen her.

Der CEO von Cosmo, Alessandro Della Chà, äussert sich sehr zufrieden über die Winlevi-Ergebnisse. Immerhin habe das Forschungsteam von Cosmo von Anfang an an der Entwicklung mitgearbeitet. CEO von Cassiopea ist laut Firmen-Website indessen Diana Harbort, die auch als Verwaltungsrätin fungiert. Cosmo und Cassiopea haben ihren Sitz in Lainate in der Nähe von Mailand.

Am Markt kommen die Ergebnisse zu Winlevi äusserst gut an. Die Aktie von Cassiopea legt im frühen Handel an der SIX über 40 Prozent zu. Allerdings hatte der Titel in den letzten drei Monaten fast ebenso viel verloren.

(cash/AWP)