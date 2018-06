Cosmo wird bei dieser Gelegenheit die Behörde um eine nochmalige Überprüfung der eingereichten "New Drug Application" (NDA) bitten. Das Treffen findet einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge in rund 30 Tagen statt, also Ende Juli oder Anfang August.

Das FDA hatte zuletzt eine ablehnende Haltung gegenüber der Therapie eingenommen und diese zuletzt vor rund einem Monat im so genannten "Complete Response Letter" (CRL) bestätigt. In der vorliegenden Form könne der Zulassungsantrag nicht genehmigt werden, stellte das Amt seinerzeit fest. Cosmo will nun bei dem Treffen die Themen besprechen, welche die FDA im CRL identifiziert habe.

(AWP)