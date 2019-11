Roberto Camerini übernimmt per Anfang 2020 die Funktion des Chief Scientific Officer von Luigi Moro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Moro war laut den Angaben seit 1999 für Cosmo tätig und geht nun in den Ruhestand. Er hat die Entwicklung aller bisher bewilligten Cosmo-Produkte geleitet, namentlich Lialda, Uceris, Eleview und Aemcolo. Er werde Cosmo aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

"Seine Expertise trug essenziell zur Transformation von Cosmo von einem kleinen Auftragshersteller zu einem kotierten Spezialitäten-Pharmaunternehmen bei, dafür werde ich ihm für immer dankbar sein", lässt sich Mauro Ajani, Executive Chairman, zitieren.

Bei der ausgegliederten Tochterfirma Cassiopea, deren Aktien ebenfalls an der SIX gehandelt werden, behalte Moro die Funktion des Forschungschefs, so die Mitteilung weiter.

Der neue Cosmo-Forschungschef Camerini ist laut den Angaben seit Dezember 2018 für das Unternehmen tätig. Davor arbeitete er für diverse Gesellschaften, namentlich Alfa Wassermann, Sigma Tau, Serono und Abbot.

(AWP)