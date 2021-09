Jefferies erhöht das Kursziel für Roche auf 415 von 400 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Er erhöhe den Spitzenumsatz des Medikaments Polivy von 1,6 auf 2,4 Milliarden Dollar, schreibt Analyst Peter Welford.

Dabei stütze er sich auf die Jeffries-eigene Umfrage unter 50 US-amerikanischen Lymphom-Onkologen, die je nach den detaillierten Polarix-Daten auf eine Marktdurchdringung von 39 bis 55 Prozent schliessen lasse. Die Umfrage sei auch ermutigend für die künftige Akzeptanz von bispezifischen Medikamenten, wobei die Position von Roche als Nummer Eins derzeit als gesichert gelte.

Dies untermauere das Vertrauen in die Vielzahl von Blockbuster-Pipeline-Chancen, die das Umsatzwachstum 2023 und darüber hinaus vorantrieben, so der Analyst. Prognosen über 400 Franken für den Bon, der zur Stunde für 366,25 Franken handelt, sind keine Seltenheit. 8 von 35 von Bloomberg aufgeführte Analysten gehen von einem 12-Monats-Preis von über 400 Franken aus, das höchste liegt bei 437 Franken und ist von Goldman Sachs.

Weite Spanne von Kurszielen

Allerdings zählt Bloomberg auch 11 Analysten, die Kursziele unter dem aktuellen Preis ausstehen haben. Das tiefste kommt von Intron Health bei 280 Franken. Zu den Roche-Skeptikern gehört auch die UBS. Die Grossbank erhöht das Kursziel für den Genussschien zwar auf 350 von 345 Franken und belässt die Einstufung auf "Neutral". Damit liegt die von der Grossbank gesetzte Marke aber unter dem aktuellen Preis des Genussscheins. Nach monatelanger Seitwärtsbewegung hat sich das SMI-Schwergewicht erst im Mai nachhaltig von der Region um 300 Franken gelöst.

Der Roche-Kurs seit Anfang 2020 (Grafik: cash.ch).

Der Pharmakonzern verfüge über ein gutes Sortiment an Katalysatoren (Substanzen, die einen chemischen Prozess beeinflussen, ohne dabei selbst verbraucht zu werden), schreibt Analyst Michael Leuchten. Dabei sehe er die Katalysatorendichte als Hauptthema. So stünden wichtige Markteinführungen in der Onkologie, bei Infektionskrankheiten und natürlich bei Alzheimer an.

Er habe gründlich geprüft, ob das Angebot ausreiche, um einen Bewertungsaufschlag zu rechtfertigen. Dies sei seines Erachtens aber nicht der Fall, es sei denn, man ist vom Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab überzeugt. Aufgrund des kombinierten Covid19-Basiseffekts und der anhaltenden Erosion durch Biosimilars sei ein erstklassiges EPS-Wachstum nur möglich, wenn vier von fünf Katalysatoren der Spätphase in den nächsten 18 Monaten einschlagen würden, so Leuchten.

(Bloomberg/cash)