Die Genusscheine von Roche fallen am Mittwoch im frühen Handel ungewohnt hohe 5 Prozent auf 333 Franken. Damit erreicht der Roche-Titel den tiefsten Stand seit Anfang März.

Der Pharmakonzern gab am Morgen einen Rücksetzer in der Forschung seiner neuartigen Krebstherapie mit Tiragolumab, einem Anti-TIGIT-Antikörper, bekannt. Die erneut enttäuschende Studiendaten mit der Krebstherapie sorgen dieses Mal für eine deutlichere Reaktion an der Börse, da zahlreiche Analysten auf ein besseres Abschneiden gehofft hatten.

Analysten zeigen sich denn auch durch die Bank enttäuscht. Immerhin sei die aktuelle Studie die wichtigste für das umfangreiche Tigit-Programm gewesen, heisst es etwa bei Bernstein. Roche hat seinen neuen Kandidaten Tiragolumab in einer Phase-III-Studie zur Behandlung von Lungenkrebs in Kombination mit dem bereits zugelassenen Immun-Therapeutikum Tecentriq getestet.

Wie Bernstein-Analyst Wimal Kapadia weiter schreibt, habe dieser Rücksetzer "auch weiterreichende Auswirkungen auf die Aussichten für den Rest des Jahres und darüber hinaus". Er sei "angesichts der Erfolgserwartungen (angetrieben durch die starken Phase-II-Daten) von dem negativen Ergebnis überrascht und der Ansicht, dass dies noch mehr Gewicht auf die risikoreiche Alzheimer-Studie lege, die noch in diesem Jahr veröffentlicht wird".

Damit hat Kapadia in etwa die Meinungen seiner Kollegen zusammengefasst. "Da viele Anleger auf dieses Studienergebnis gespannt waren und einen positiven Ausgang erwarteten, stellt die Ankündigung ein klares Minus dar", attestiert ein weiterer Experte. Zwar dürfte die Abwärtsbewegung nur vorübergehend sein, doch sei es möglich, dass das gesamte Tiragolumab-Entwicklungsprogramm in Frage gestellt werde.

Die Bank Vontobel senkt das Kursziel für Roche auf 415 von 420 Franken. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Buy". Analyst Stefan Schneider streicht damit den Beitrag von Tiragolumab aus seinem Bewertungsmodell und zwar nicht nur für Lungen- sondern auch für Gebärmutterhals- und Speiseröhrenkrebs, für die noch in diesem Jahr Ergebnisse aus Studien zu erwarten seien.

Der Analyst hält dies für gerechtfertigt, da nicht nur Roche, sondern auch die Konkurrenz bisher Mühe gehabt habe, mit Anti-TIGIT-Antikörpern erfolgreich zu sein. Schneider streicht damit konkret risikobereinigte Umsätze von 350 Millionen Franken aus seinem Modell für Roche.

Tiragolumab ist neuartiger Immun-Checkpoint-Inhibitor

Tiragolumab ist den Angaben zufolge ein neuartiger Immun-Checkpoint-Inhibitor. Er bindet selektiv an TIGIT, einen neuartigen hemmenden Immun-Checkpoint, der die Immunantwort auf Krebs unterdrückt. Auf Basis präklinischer Forschung werde angenommen, dass Tiragolumab als Immunverstärker mit anderen Krebsimmuntherapien wie Tecentriq wirksam sei.

Wie Roche am Mittwoch mitteilte, hat die Kombination aus der neuartigen Immun-Therapie Tiragolumab mit dem bereits zugelassenen Immun-Therapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) im Vergleich zu einer Behandlung mit Tecentriq allein als Erstbehandlung bei Patienten mit Lungenkrebs (NSCLC) das sogenannte progressionsfreie Überleben nicht verlängert. Progressionsfreies Überleben bedeutet, dass die Krankheit sich nicht verschlimmert oder zurückkommt.

Das zweite Ziel, also das sogenannte Gesamtüberleben, wurde zum Zeitpunkt dieser ersten Analyse auch noch nicht erreicht. Die Studie wird laut Mitteilung bis zur nächsten geplanten Analyse fortgesetzt.

Das Tiragolumab-Programm erforsche auch weiterhin Fortschritte in mehreren klinischen Studien, um auf Tecentriq aufzubauen, in frühere Krankheitsstadien zu expandieren und neue Behandlungsoptionen für fortgeschrittene und schwer zu behandelnde Krebsarten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu bieten, so Roche.

(cash/AWP)