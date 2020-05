Er war einer der letzten ganz grossen Wirtschaftführer der Schweiz. Am Sonntag ist er aus dem Leben geschieden. Fritz Gerber starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren an den Folgen eines Hirnschlages. Das schreibt sein ehemaliger Arbeitgeber Roche.

Gerber stand jahrelang an der Spitze sowohl beim Pharmakonzern Roche wie auch beim Versicherer Zurich. Gerber war bis zuletzt Ehrenpräsident des Pharmakonzerns Roche und Ehrenpräsident der Zürich Versicherungen. Beide Firmen führte er in den 1980er Jahren in Personalunion als CEO.

Unter Gerber tätigte Roche zwei Akquisitionen, die wesentlich waren für die heutige Strategie des Basler Pharmakonzerns: Der Kauf einer Beteiligung an der US-Firma Genentech im Jahr 1990 war der Anfang für den Aufstieg von Roche zu einem der grössten Biotech-Firmen. 1997 kaufte Roche den deutschen Konkurrenten Boehringer Mannheim und wurde damit Marktführer in der Diagnostik.

(cash)